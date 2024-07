INVESTIGAÇÃO

Homem é preso por envolvimento em duas execuções em Feira de Santana

Crimes ocorreram em janeiro deste ano, no mesmo bairro e têm ligação com o tráfico de drogas

Os mandados de prisão foram cumpridos por equipes da Delegacia de Homicídios do município, que apura os crimes. Marcelo foi morto a tiros em via pública no bairro Conceição, no dia 23 de janeiro. Camila também foi vítima de disparos de arma de fogo, no mesmo bairro, três dias antes.