POLÍCIA

Suspeito de atropelar e matar ex-companheira a facadas em SP é preso em Itabuna

Vítima havia se separado do agressor há duas semanas

Policiais Civis, por meio da 6ª Coorpin de Itabuna, cumpriram na tarde desta quarta-feira (10), o mandado de prisão de um homem acusado do feminicídio de Barbara Santos Tranquilli Santana, 33 anos, na cidade de São Paulo. O agressor foi localizado no bairro Santo Antônio, município de Itabuna, no sul da Bahia.