SALVADOR

Mulher fica ferida ao fugir de ex-companheiro que descumpriu medida protetiva em Jardim Nova Esperança

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que uma mulher se feriu na tentativa de fugir das agressões do ex-companheiro, no Jardim Nova Esperança, em Salvador. O caso foi registrado na noite do último domingo (7).