SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Homem é preso após tentar atear fogo em carro ocupado por duas mulheres

Suspeito foi preso em flagrante ameaçando atear fogo no guincho onde o veículo estava sendo reparado

Um homem foi preso após tentar atear fogo em um carro com duas mulheres dentro. O caso foi registrado no município de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano nesta quarta-feira (3).