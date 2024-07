RISCO

Mulher é morta a tiros dentro de bar em Ibicuí

Criminoso fugiu do local

Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros dentro de um bar no bairro de Tancredo Neves, em Ibicuí, no centro sul baiano. O crime aconteceu na segunda-feira (1°) e a vítima foi identificada como Vanderleia de Souza.

A Delegacia Territorial (DT/ Ibicuí) investiga o caso. Conforme o relato da ocorrência, a vítima estava no interior de um bar quando o agressor a localizou e após os disparos fugiu. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda não foi localizado.

A motivação, autoria e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia no local, remoção do corpo e necropsia.