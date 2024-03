NESTA MANHÃ

Homem é preso roubando fios em praça no Campo Grande

A ocorrência aconteceu quando equipes do patrulhamento a pé da Área S1 da Guarda Civil Municipal flagraram o roubo. O caso foi comunicado ao Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (Cicomv), que encaminhou reforço de uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac).

Com a chegada do apoio, os agentes procederam com a aproximação, momento em que os suspeitos fugiram sentido Avenida Contorno. Após as buscas, um dos acusados foi localizado com o material.