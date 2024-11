HOMICÍDIO

Homem mata sobrinho e atira contra filho no norte da Bahia

O filho está internado no Hospital Municipal de Sento Sé

Um homem matou o sobrinho a tiros na tarde de sábado (2) em Sento Sé, no norte da Bahia. O caso ocorreu na Rua Vereda do Mari, onde Nuélinton da Conceição Cavalcante foi atingido pelos disparos. Além dele, o filho do suspeito também foi baleado.