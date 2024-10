VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem morre após confronto com policiais no sudoeste baiano

Caso aconteceu no bairro Alto do Maron, zona leste do município

Um homem morreu após confronto com policiais militares em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ele foi identificado como Werley Silva Sousa, 36 anos. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (23) na Rua Bruno Bacelar, no bairro de Alto Maron, zona leste do município.