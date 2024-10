OESTE BAIANO

Homem é morto em frente a restaurante na zona rural de Barreiras

Um homem foi morto após ser atingido com um disparo no povoado de Nanica, zona rural de Barreiras, no oeste do estado. Segundo informações da TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região, o caso aconteceu em frente a um restaurante na madrugada desta quarta-feira (23). A vítima foi identificada como Lucas Novaes Conrado dos Santos, de 27 anos.