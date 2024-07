REGIÃO METROPOLITANA

Homem morre após dormir com vela acesa e casa pegar fogo em Candeias

Neilton Gomes passou mais de uma semana internado no Hospital Geral do Estado (HGE)

"O pessoal viu ele passando com uma vela", diz a cozinheira Jacira Gomes de Souza, 52 anos, pouco depois de fazer o procedimento para a liberação do corpo do irmão, o biscateiro Neilton Gomes de Souza, 45, na manhã deste domingo (14), no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador. Neilton passou mais de uma semana internado no Hospital Geral do Estado, após a casa pegar fogo na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS).