Homem morre após levar soco por cobrar R$ 5 de serviço prestado ao vizinho

Gilberto Santos de Jesus passou mal durante três dias seguidos antes de ter uma parada cardíaca e morrer

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 20:17

Gilberto Santos de Jesus Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem de 56 anos morreu três dias após ser agredido com um soco no rosto por cobrar R$ 5 de serviço feito a um vizinho. A briga aconteceu no último domingo (12) e Gilberto Santos de Jesus veio a falecer somente na quarta-feira (15). Ele passou mal durante três dias seguidos antes de ter uma parada cardíaca e morrer.

De acordo com a sobrinha de Gilberto, Tais Santos, uma festa acontecia na casa desse vizinho, quando ele pediu para que o vendedor de acarajé jogasse o lixo fora, lhe prometendo uma quantia em dinheiro. “Ele pediu para meu tio jogar o lixo fora, que ele ia dar cinco reais. Meu tio jogou e quando voltou para pegar o dinheiro, ele disse que não tinha na mão e pagaria depois. Meu tio aí voltou para o lixo, carregou de volta e botou na porta dele”, disse.

Ainda segundo a sobrinha, se sentindo ofendido, o homem desferiu um soco em seu tio, que caiu e bateu a cabeça. Ela também afirma que foi tirar satisfação com o homem, que pediu desculpa e disse que conversaria melhor em outro dia.

No dia seguinte, Gilberto de Jesus se queixou de dores de cabeça e estava com o rosto inchado. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Pau Miúdo após desmaiar dentro de casa. Como Gilberto tinha histórico de pressão alta, a suspeita era de que o desmaio estivesse relacionado com isso.

“A pressão estava a 200 por 150. Ele foi medicado e retornou para casa. Na terça-feira (14), ele se queixou de novo, que estava com dor de cabeça, sendo que ele já tinha se queixado lá no hospital. No outro dia, ele se queixou de novo, vomitou e ficou tonto. Eu levei de novo [para o Hospital]. Foi aí que ele deu uma parada cardíaca. O médico tentou reanimar ele, mas não conseguiu”, relatou.

Sobre o vizinho que agrediu Gilberto de Jesus, a sobrinha disse que ninguém da família foi procurado pelo homem. “Ele não deu socorro e, até hoje, eu não sei se ele está em casa ou se ele está em outro lugar”, completou.