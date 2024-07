REGIÃO METROPOLITANA

Homem morre após troca de tiros com policiais em Simões Filho

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na tarde desta segunda-feira (15) em Simões Filho. De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu no bairro de Góes Calmon quando policiais militares foram surpreendidos por um grupo de homens armados enquanto faziam rondas na localidade.