VIOLÊNCIA

Homem morre após trocar tiros com a polícia em pousada em Trancoso

Um homem morreu após trocar tiros com a polícia dentro de uma pousada em Trancoso, no sul da Bahia, nesse domingo (20). Ele foi identificado como Lucas Neres Aguiar Cardoso, 24 anos.

Com o homem foram apreendidas uma pistola com quatro munições e 54 pinos de cocaína. O material foi apresentado na 2ª Delegacia Territorial (DT - Arraial D'Ajuda). . Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.