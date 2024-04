DURANTE O TRABALHO

Homem morre soterrado em galpão de soja no oeste baiano

Um trabalhador morreu soterrado enquanto trabalhava na obra de um galpão de estocagem de soja na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, na última quinta-feira (28). Ele foi identificado como José Erivan de Almeida, de 40 anos. As informações são do Ministério Público do Trabalho (MPT).