Homem que integra grupo criminoso é preso por roubo de carga na BA

A Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido pelo crime de roubo de carga na BR-342, na manhã do sábado (5), em Barreiras, no oeste da Bahia.



A equipe foi até o bairro de Barreirinhas, na cidade, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto.



O conduzido foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal em Barreiras, onde foram adotadas todas as medidas cabíveis, inclusive a comunicação ao tribunal competente e posterior condução à unidade prisional.