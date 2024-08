DESDE 2020

Homem que invadiu casa na Engomadeira recebeu benefício da 'saidinha' e estava foragido

Ele invadiu a casa por volta das 5h, fazendo mãe e filho reféns, no momento em que fugia da Polícia Militar. "Em dado momento ele fez o disparo, segundo o interventor do Bope, contra Raíssa, e aí ela foi socorrida. [O Bope] teve que fazer intervenção, e ele foi baleado", disse o comandante Luciano Jorge, da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves).

Raíssa levou um tiro no rosto e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral Roberto Santos. Segundo vizinhos, o estado dela é gravíssimo. A jovem estaria com o "rosto desfigurado" e passou por cirurgia assim que deu entrada no hospital.