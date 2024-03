OPERAÇÃO POLICIAL

Homem que roubou e agrediu foliã no carnaval é preso

Equipes da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) identificaram o autor do roubo seguido de agressão contra uma foliã, no circuito Dodô, na madrugada de terça-feira (13), do carnaval deste ano. O homem teve o mandado de prisão preventiva solicitado pela unidade e decretado pelo Poder Judiciário. A medida judicial foi cumprida no município de Vitória da Conquista, na quinta-feira (29).