SEM HABILITAÇÃO

Homem sem CNH capota carro na BR-324 e se recusa a fazer teste do bafômetro

De janeiro a junho, 1.515 condutores foram autuados nas rodovias federais que cortam a Bahia por embriaguez ao volante ou recusa ao teste com o bafômetro

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 08:00

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Um homem que dirigia sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) acabou sendo atuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após capotar o carro, no Km 611 da BR-324, nesse domingo (6). Ao ser acionada para atender a ocorrência, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram informados que o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Apesar do impacto, o condutor teve apenas escoriações e foi atendido no local do sinistro. Durante o atendimento, os policiais autuaram o condutor do veículo por não possuir carteira de habilitação e também por se recusar a fazer o teste do bafômetro. >

Em nota, a PRF informou que a consulta aos sistemas foi constatado que o condutor do veículo que havia acabado de capotar era inabilitado. Ou seja, ele não possui autorização para dirigir veículo automotor. Além disso, ao ser convidado para realizar o teste do bafômetro, o motorista se recusou e foi autuado com uma multa no valor de R$ 2.934,70. "Diante dos fatos, foram emitidas as notificações pelas infrações de trânsito constatadas e o veículo foi recolhido ao pátio conveniado", informou a PRF.>

De janeiro a junho, durante às fiscalizações nas rodovias federais da Bahia, o número de motoristas autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste com o bafômetro alcançou 1.515 autos de infração. No mesmo período, 123.000 motoristas sopraram o ‘bafômetro. Vale ressaltar, que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma.>

Desde que entrou em vigor, a Lei Seca já ajudou a salvar milhares de vidas no trânsito brasileiro, por isso é uma das prioridades nas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dirigir sob o efeito do álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança do condutor, dos passageiros e de terceiros. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.>