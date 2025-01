INCÊNDIO

Homem tem casa e carro queimados pela namorada no interior da Bahia

Segundo a vítima, o incidente foi motivado por ciúmes

Um homem teve casa e carro queimados em Guanambi, no Centro-Sul Baiano. Segundo a vítima, o incêndio, ocorrido na noite de sábado (25), foi causado pela namorada por causa de ciúmes. >

De acordo com a Polícia Civil, também foram queimados documentos do rapaz. A casa foi parcialmente destruída e diversos móveis carbonizaram. A Delegacia Territorial de Guanambi é responsável pela investigação do caso. O local passará por perícia e ouvidorias vão ser realizadas para esclarecer a ocorrência.>