VIOLÊNCIA

Homens morrem em confronto com a polícia em Pirajá

Eles foram socorridos pela polícia para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram

Dois homens morreram em confronto com a polícia no bairro de Pirajá. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Patamo faziam rondas na região quando encontraram um grupo de homens armados.