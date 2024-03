ACIDENTE

Homens são atropelados no Alto da Terezinha

Dois homens foram atropelados no bairro do Alto da Terezinha, na noite desse domingo (17). Câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente.

Moradores relataram, em entrevista à TV Bahia, que as duas vítimas foram socorridas por ambulâncias do Samu. As polícias Civil e Militar informaram que não encontraram registros do acidente.