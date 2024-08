INVASÃO

Homens são capturados após roubar crânio em Ilhéus

Três homens foram levados para a Delegacia Territorial de Ilhéus, no sul do estado, após arrombar um galpão em frente à delegacia. Com eles, foram encontrados um crânio, materiais odontológicos, um bebedouro elétrico, um monitor e uma CPU.