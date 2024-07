LITORAL NORTE

Suspeito de tráfico, homicídios e roubo é preso com 759 porções de cocaína em Praia do Forte

O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (11), em Praia do Forte, Litoral Norte de Salvador, onde o homem foi localizado. A droga foi localizada no bairro de Campinas de Brotas, na capital baiana. A ação foi deflagrada após uma investigação conjunta realizada pelo DEIC e DHPP durante seis meses. O homem é suspeito de tráfico de drogas, homicídios, furto e roubo de veículos.

Dois simulacros de pistolas, um coldre, 131 munições intactas de calibre 9 mm, um estojo para armazenamento de munições, quatro balanças, cinco cadernos com anotações do tráfico, dezenas de pinos vazios para acondicionar cocaína, duas máquinas de cartões, sete celulares, documentos, cartões bancários, comprovantes de depósitos, R$ 1.389 e uma motocicleta com restrição de roubo também foram apreendidos durante as diligências.