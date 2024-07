OPERAÇÃO FORÇA INTEGRADA

Nove suspeitos de roubo e tráfico de drogas são presos em Simões Filho

Ação contou com cerca de 70 policiais do Batalhão Apolo, Esquadrões de Motociclistas Fênix e Águia, Batalhão de Policiamento Rodoviário, Batalhão de Pronto Emprego Operacional, Rondesp RMS e da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar participam da operação. Equipes dos Comandos de Policiamento Regional da RMS, Rodoviário e de Apoio Operacional auxiliaram as equipes. Agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais da Polícia Civil, da 22ª Delegacia Territorial e da Polícia Rodoviária Federal também reforçaram a Força Integrada.