Homens são flagrados tentando roubar carro e são presos no bairro de Armação

Dois homens foram presos nesta terça-feira (22) após tentarem roubar um carro no bairro de Armação, em Salvador.



Os policiais militares flagraram os homens durante a abordagem ao motorista, antes mesmo de conseguirem assumir a direção do veículo, enquanto realizavam rondas pela região.



De acordo com a Polícia Civil, as prisões em flagrante foram por porte ilegal de arma de fogo e roubo com aumento de pena pelo concurso de pessoas e por emprego de arma de fogo.