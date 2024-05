Horário de vacinação contra a gripe e dengue é estendido nesta terça (28)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza, nesta terça-feira (28), o Happy da Vacina, com imunizantes contra dengue e Influenza (gripe). A ação estende o horário de funcionamento de alguns pontos estratégicos de vacinação da capital baiana até as 20h. Para receber ambas as doses, os públicos-alvo devem apresentar o documento de identificação com foto, Cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação.