QUARTAS DA COPA DO NORDESTE

Horário do metrô é ampliado para atender público do jogo Bahia x Náutico

A estação é a mais próxima do estádio que recebe o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste e terá seu horário de funcionamento ampliado para 0h30 exclusivamente para o embarque, enquanto as outras estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas estarão abertas apenas para desembarque.