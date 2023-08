Hospital Roberto Santos promove atividades sobre aleitamento materno e doação de leite no Shopping Paralela

Hospital Roberto Santos faz campanha de amamentação no Shopping Paralela. Crédito: Divulgação

O leite materno é a principal fonte de alimentação dos recém nascidos, por isso, neste Agosto Dourado – mês do aleitamento materno -, o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) estará realizando uma série de atividades sobre o tema, aberta ao público no Shopping Paralela, em Salvador, a partir da próxima quinta-feira (10).



As atividades ocorrerão no segundo piso do shopping, na loja ao lado do cartório. A programação seguirá até sábado (12), sempre a partir das 13h. Exceto na sexta (11), quando a programação iniciará às 9h.

No primeiro dia, além da abertura oficial do espaço, será realizado um quiz sobre “Aleitamento Materno – Mitos e Verdades", para que as mamães e papais tirem todas as dúvidas a respeito da amamentação dos seus bebês.

Na sexta, haverá uma roda de conversa sobre “Manejo da amamentação no retorno ao trabalho". Em seguida, a desembargadora da Justiça do Trabalho, Viviane Leite, falará sobre os direitos legais da pessoa que amamenta, tema da campanha do Agosto Dourado deste ano: Direitos Parentais – apoie mães e pais que trabalham.

Já no sábado, as atividades começarão com a atração musical “Hora dourada”, Além disso, haverá o 1° encontro das doadoras de leite do banco do HGRS e uma amamentação coletiva, batizada pela organização do evento de “Mamaço”.

Ponto de doação e amamentação

O evento também vai disponibilizar um cantinho da amamentação para as mamães que circulam pelo shopping, e um ponto de doação de leite materno e arrecadação de frascos para armazenamento do leite coletado pelas doadoras. Segundo a coordenadora do banco de Leite Humano do HGRS, Nilma Dourado, todas as participantes contarão com o apoio de profissionais qualificados.

“Teremos também profissionais de enfermagem, nutrição, psicólogos que vão orientar e tirar dúvidas das mamães e papais que passarem pelo nosso espaço. Outro ponto alto será a Hora Dourada, com atração musical”, destaca Nilma.

Programação

Quinta (10)

13h - Abertura do espaço e quiz sobre “Aleitamento Materno – Mitos e Verdades”

Sexta (11)

9h - Abertura do espaço

11h - Roda de conversa sobre “Manejo da amamentação no retorno ao trabalho

16h - Palestra “Agosto Dourado: Direitos Parentais, com a desembargadora da Justiça do Trabalho Viviane Leite

Sábado (12):

13h - Atração musical “Hora dourada”

15h - 1º Encontro das doadoras de leite do banco do HGRS