INDENIZAÇÃO

Hotel de cidade baiana terá que pagar R$ 10 mil para hóspede que ficou sem ar-condicionado

Colegiado reconheceu a falha na prestação dos serviços do estabelecimento

Um hotel localizado na Avenida Beira Mar, em Porto Seguro (BA), foi condenado a indenizar em R$ 10 mil por danos morais um comerciante que passou uma semana hospedado em um quarto sem ar-condicionado. A decisão foi tomada pela 17ª câmara cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). O colegiado reconheceu falha na prestação do serviço. >

O hóspede relatou que o equipamento apresentou vazamentos e não recebeu manutenção. Ele diz ainda que foi intimidado pelo estabelecimento, que recusou o pedido para que o quarto fosse trocado. O comerciante também alegou que desenvolveu lesões na pele por conta do gotejamento do líquido do ar-condicionado. >