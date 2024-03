TURISMO

Hotelaria de Salvador registra mais de 60% de ocupação no mês de fevereiro

Em fevereiro a hotelaria de Salvador registrou ocupação de 64,93%, um pouco acima do mesmo período do ano anterior (62,86%). A diária média foi de R$ 923,67, resultando em um Revpar (indicador de desempenho do mercado hoteleiro, que considera a evolução da diária e ocupação) de R$ 599,77.