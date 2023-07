IBGE abre inscrições para 443 vagas temporárias na Bahia

Seleção do IBGE é para vagas temporárias. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE abriu inscrições, nesta terça-feira (4), em dois processos seletivos, com 443 vagas para a Bahia. São oferecidas vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor/a de Coleta e Qualidade (SCQ), nos 26 estados do país e no Distrito Federal.



Na Bahia, há vagas em Salvador e outros 47 municípios. Na Bahia, estão abertas 443 vagas, sendo 392 para APM e 51 para SCQ. Em Salvador, serão 183 vagas, sendo 159 para APM e 24 para SCQ.

As inscrições serão exclusivamente pela internet e vão até as 23h (horário de Brasília) do dia 19 de julho, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora da seleção. A taxa de inscrição será de R$ 42,20 para ambos os cargos.

A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658), auxílio-transporte e auxílio-saúde. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei no 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias para ambos os cargos.

As seleções terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada dia 17 de setembro. O resultado final está previsto para 23 de outubro.

Entre as atribuições de um/a SCQ estão organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.