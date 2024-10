ELEVADOR LACERDA

Ícone em reforma para arrasar no verão

Com 80% das obras concluídas, reforma do Elevador Lacerda será entregue em dezembro

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 23:31

A Semob já substituiu as cabines 1 e 2 do elevador por novas, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal. Crédito: Marina Silva

As obras de requalificação do Elevador Lacerda, um dos pontos turísticos mais icônicos de Salvador e importante meio de transporte para a população, estão 80% concluídas.

Com previsão de entrega para dezembro, a requalificação é conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). A Semob já substituiu as cabines 1 e 2 do elevador por novas, com iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal.No momento, está sendo feita a troca das cabines 3 e 4 para maior comodidade dos usuários do ascensor.

Há mais de três décadas vendendo pipocas no Centro Histórico de Salvador, Aurelizio Figueiredo, 47 anos, contou que utilizava o ascensor três vezes ao dia até a suspensão do serviço. Para o pipoqueiro, a reforma era mais que necessária. “Esse elevador estava correndo perigo. Todo dia quebrava e dava problema. Melhor parar, fazer uma reforma adequada e atender melhor”,diz.

Aurelizio Figueiredo utilizava o ascensor três vezes ao dia até a suspensão do serviço Crédito: Paula Fróes/Correio

Após a interrupção do ascensor para as obras, Gildo Fortunato, dono de uma loja de antiguidades, passou a utilizar o Plano Inclinado como substituto. O morador da Ribeira vem de bicicleta até o Centro Histórico, onde trabalha há mais de 30 anos. Segundo ele, a reforma do Elevador Lacerda também é uma questão de segurança. “É uma perda muito grande esse tempo parado. É ruim para nós que trabalhamos na parte de cima, para os ambulantes e até mesmo para os turistas. Às vezes, eles [viajantes] chegam sem noção. Esses dias, encontrei um que estava no meio da Ladeira da Montanha e mandei voltar para a Ladeira da Conceição, para fazer um caminho mais seguro”, disse.

Melhorias

Orlando Castro, superintendente da Sucop, destacou a importância da requalificação do Elevador Lacerda. “Uma das novidades previstas no projeto será a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal. Para isso, a sorveteria A Cubana, instalada no Elevador Lacerda desde o final da década de 1930 e que ainda hoje é uma referência ligada ao monumento, será realocada para o hall de acesso onde, atualmente, funciona o Centro de Atendimento ao Turista”, explica. O superintendente reforça que a ação permitirá resgatar o caráter original de varanda aberta dos espaços laterais, ao mesmo tempo em que vai melhorar o fluxo de movimento dos usuários.

Serão implementadas bilheterias nos acessos da Praça Municipal e do Comércio, onde os passageiros poderão fazer o pagamento da tarifa para embarcar no elevador, extinguindo a cobrança na catraca. A ideia é evitar a formação de filas longas para acessar os elevadores, sobretudo nos horários de pico.

O secretário de Mobilidade Fabrizzio Müller destaca que o Elevador Lacerda é um dos equipamentos históricos mais importantes para a cidade. “Foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade e, hoje, é um dos meios de transporte mais utilizados por baianos e turistas que transitam entre as cidades alta e baixa. Essa requalificação vai destacar toda a grandiosidade desse equipamento”.

Retrato fiel

“Tivemos que fazer um estudo da história deste monumento, analisar como ele foi pensado. Nos debruçamos sobre todas as documentações desde a construção de 1873 até hoje. Fizemos um estudo detalhado de toda a história do Lacerda para poder traçar o melhor projeto”, declarou Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira.

Segundo Umeru Bahia, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia , a reforma não pode descaracterizar o ascensor das suas raízes. "No geral, as desconfigurações de obras e patrimônios causam um problema, não só para o presente, mas para o futuro. A partir do momento em que se descaracteriza, também lança uma obstrução ao saber e ao conhecimento histórico", afirmou.

O sociólogo ainda acrescentou que o serviço, que liga as duas Cidades, é democrático e um bem cultural que conta a história da Bahia. "O Elevador Lacerda é um marco que desafia a falha geológica da cidade. Ele une mobilidade urbana à história, além de ser uma fonte de um visual único. Como dizia o cantor Riachão: 'É o retrato fiel da Bahia'", declarou.