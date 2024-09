MAUS-TRATOS

'Pedindo por água': idosa é encontrada em estado de desidratação em abrigo de Salvador

Uma das idosas que vivia no abrigo fechado na manhã desta terça-feira (24) em Salvador foi encontrada em situação de desnutrição, desidratação e precisou ser transferida para um hospital. "Chamei o Samu porque ela estava num cadeira, debaixo do sol, pedindo por água. Dei água na boca", conta a promotora de Justiça, Ana Rita Nascimento.

O local no bairro da Liberdade em que viviam 16 pacientes foi interditado com diversas irregularidades, incluindo água pelo chão e goteiras pela parede. O imóvel também não tem documentação legal e funciona de forma irregular em um imóvel da Embasa.

A situação surgiu através de uma denúncia da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) de que havia um abrigo clandestino no prédio da Embasa. O local foi invadido, e a dirigente do lar ainda tem outras instituições do tipo que estão sendo investigadas. Uma delas é no bairro do Lobato.