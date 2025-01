MOTIVO TORPE

Idoso de 62 anos é preso suspeito de matar jovem por não conseguir fazer ultrapassagem

Crime aconteceu em Camaçari e vítima levou um tiro na testa

Um homem de 62 anos foi preso, na quinta-feira (16), em Camaçari, suspeito de ter matado a jovem Larissa Pavan de Assis em dezembro do ano passado . Ela viajava com familiares em um veículo de aplicativo de Salvador para Camaçari quando foi assassinada.

A prisão aconteceu durante a Operação Dyanamus, em que agentes da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari, com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriram mandados de busca e apreensão e mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o idoso já tinha um mandado de prisão por homicídio expedido pela Comarca de Iaçu-BA. Além dele, outro homem, de 55 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de munições. O órgão não revelou as identidades das pessoas presas.

No dia 7 de dezembro, Larissa estava em um carro que saiu de Salvador com destino à Camaçari, ao lado dos três irmãos, que não tiveram ferimentos. À polícia, eles relataram que os tiros foram disparados por um homem de dentro de um outro automóvel.

Segundo o padrasto da vítima, à TV Bahia, o veículo em que a jovem estava passou da entrada do condomínio onde a família estava hospedada. Larissa chegou a avisar ao condutor sobre o erro, que afirmou que faria o retorno para entrar no residencial. Durante a realização do retorno, foi o momento em que o carro foi alvo do disparo que atingiu a testa da vítima.