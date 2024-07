MARCAS DE FERIMENTOS

Idoso de 77 anos é encontrado morto em Camaçari

Um idoso de 77 anos foi encontrado morto com marcas de ferimentos no bairro Parque Verde II, em Camaçari, na tarde de sábado (27). A vítima foi identificada como Alfredo Lima Santana.

Policiais militares do 12º Batalhão (BPM) foram acionados para averiguar a informação referente ao corpo de um homem, com marcas de ferimentos, ter sido encontrado na Rua Jorge Amado. Ao chegarem, os militares encontraram o cadáver e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).