ITABUNA

Idoso é preso suspeito de agredir e matar jovem no sul da Bahia

Caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itabuna

Um homem, de 66 anos, foi preso sob suspeita de agredir e matar uma jovem, na cidade de Itabuna, no sul do estado. O flagrante foi conduzido nesta quinta-feira (9).

Conforme as informações da ocorrência registradas pela Polícia Civil, equipes do Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para verificar um possível espancamento no bairro do Santo Antônio. Ao chegarem no local, encontraram a vítima, Pâmela Rodrigues da Silva, de 25 anos, sem vida.