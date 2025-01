VIOLÊNCIA

Tancredo Neves registrou 36 tiroteios, com 26 mortes em 2024

Ônibus deixaram de circular por cerca de 3h na manhã desta sexta-feira (10) após troca de tiros entre facções

Millena Marques

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 16:39

Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O bairro de Tancredo Neves, em Salvador, registrou 36 tiroteios, com 26 mortes e 12 feridos em 2024, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Na manhã desta sexta-feira (10), ônibus deixaram de circular até o final de linha do bairro após mais uma troca de tiros. Essa é a primeira interrupção do serviço no bairro em 2025 por causa da violência, mas, apenas no ano passado, Tancredo Neves registrou, pelo menos, cinco interrupções no serviço de ônibus após tiroteios.

Segundo moradores do local, que falam sem se identificar para preservar a identidade, o confronto da madrugada desta sexta aconteceu entre integrantes de facções criminosas. "Foi tiro, tiro. Parece que era o Comando Vermelho (CV) tentando invadir o Arenoso por baixo, há muito tempo estão querendo invadir, mas os caras daqui descobriram. Foi tanto tiro na Baixada do Macaco, teve casa que ficou 'pipocada' de bala. Tem que tomar muito cuidado", diz um morador. "É tiro pesado. Na hora que ouvir o tiroteio, é correr para o fundo da casa e se abaixar. O bicho 'tá' pegando", complementa.

Outro morador conta que o confronto começou a partir das 3h e só acabou às 5h. "Não conseguimos dormir. Deixei até para trabalhar mais tarde. Fiquei com medo de acordar e sair de casa com tiros na rua", relata. Moradores que trabalham em outros bairros contam que se atrasam toda vez que os coletivos param de circular por causa da violência e, quando solicitam um motorista por aplicativo, dificilmente conseguem o serviço: "Os motoristas falam que é não por ser favela, é por causa da guerra de facção", diz.

O Arenoso tem o Bonde do Maluco (BDM) como grupo criminoso com atuação histórica no tráfico. Uma reportagem do CORREIO, publicada em junho de 2024, mostrou que o canal entre as ruas Manoel Rufino e Bahia é o foco do CV em tiroteios com o BDM. As duas vias são separadas por um trecho de cerca de 400m, conhecido como Canal 13. De acordo com uma fonte policial, que tem o nome e cargo preservados, a anexação do canal seria um passo fundamental para o CV tomar o Arenoso, objetivo principal da facção na região.

Marca de bala após tiroteio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os coletivos deixaram de circular até o final de linha do bairro por quase três horas, segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). Uma moradora afirma que o serviço só voltou às 8h30. Até o retorno, os ônibus estavam seguindo até o Conjunto Arvoredo. A Semob também informou que acompanha, ao lado da Integra, o retorno da circulação dos coletivos na região, verificando que tudo aconteça dentro da normalidade.

Artefato explosivo

Um artefato explosivo foi abandonado na Rua Nossa Senhora de Fátima após o confronto entre as facções. A Polícia Militar diz que enviou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) ao local para tomar as providências necessárias quanto ao material localizado.

Policial remove artefato Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A PM informa, ainda, que o policiamento em toda região foi reforçado para evitar novos confrontos entre os criminosos. Acrescenta, também, que as empresas de transporte se comprometeram a manter a circulação dos ônibus até o final de linha, com a garantia desse reforço na segurança.

Casos de 2024

O último caso de 2024 aconteceu na manhã do dia 7 de novembro, quando os coletivos deixaram de circular até o final de linha da localidade conhecida como Arenoso por três horas. A suspensão ocorreu após dois integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) morrerem em confronto com a Polícia Militar na noite anterior.

Em outubro, o serviço foi interrompido após registro de um tiroteio durante uma operação policial nas proximidades do final de linha do bairro. Os coletivos passaram a operar na localidade até a Rua Paraíba, nas proximidades da Padaria do Edy, e só retornaram a fazer o percurso até o final de linha mais de quatro horas depois.

Já em agosto, a ausência de ônibus nas primeiras horas do dia 20 não só deixou os pontos vazios, como deixou a população ainda mais preocupada. Desta vez, o serviço foi suspenso após um tiroteio que matou a principal liderança do tráfico de drogas na região, João Pedro Prates dos Santos, vulgo “JP”. A morte ocorreu durante uma operação policial.

Além de liderar o tráfico em Tancredo Neves, JP era apontado como autor da tentativa de homicídio contra um policial militar em Ibicaraí, no ano de 2020, e investigado como o responsável por diversos "bondes" na capital. Segundo a polícia, com o suspeito foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, uma gandola camuflada, um colete balístico e um artefato explosivo. Na operação, um investigador da Polícia Civil também foi baleado, mas não correu risco de vida.

Os dois primeiros casos de 2024 aconteceram em um intervalo de 15 dias. No dia 19 junho, os rodoviários suspenderam a circulação de ônibus no Arenoso por causa de ameaças de ataques após a morte de um traficante na região. À época, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fabio Primo, contou que os trabalhadores receberam intimidações com relatos de que homens ateariam fogo aos coletivos.

Já no dia 3 de julho, um ônibus foi incendiado no bairro, como forma de protesto pela morte de um adolescente no bairro durante uma operação policial, e os coletivos pararam de circular na região por um dia. Segundo o sindicato, os manifestantes obrigaram o motorista do coletivo a atravessar o carro na via, mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. No momento, havia cerca de 30 passageiros no ônibus.

Tiroteios em Salvador

Em Salvador, só em 2024, foram registrados 1.335 pelo Instituto Fogo Cruzado. Nessas ocorrências, 949 pessoas foram mortas e outras 279 feridas.

Ainda de acordo com o instituto, desse total de tiroteios, 537 deles aconteceram durante ações policiais, o que representa 40% das ocorrências. Neles, 375 pessoas foram mortas e 98 ficaram feridas.