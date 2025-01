VIOLÊNCIA

Artefato explosivo é encontrado em rua de Tancredo Neves após tiroteio entre facções

Policiamento no local foi reforçado, informou a PM

Um artefato explosivo foi abandonado na região de Tancredo Neves, depois de uma madrugada de tiroteios entre facções rivais no bairro. A Polícia Militar diz que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) já está no local para tomar as providências necessárias quanto ao material localizado.

A PM informou ainda que o policiamento em toda região foi reforçado para evitar novos confrontos entre os criminosos. Acrescenta ainda que as empresas de transporte se comprometeram a manter a circulação dos ônibus até o final de linha, com a garantia desse reforço na segurança. Mais cedo, os ônibus chegaram a parar de circular em partes do bairro por conta do episódio de violência, mas a Secretaria de Mobilidade (Semob) já confirmou o retorno.