INTEGRANTES DO BDM

Arenoso: ônibus param de circular por 3h após morte de dois suspeitos em confronto com a PM

Homens entram em confronto com policiais durante rondas realizadas na localidade

Os moradores da localidade do Arenoso, em Tancredo Neves, acordaram sem ônibus na manhã desta quinta-feira (7). A suspensão da circulação dos coletivos, que não foram até o fim de linha por três horas, se deu após o registro de duas mortes na região, na noite de quarta-feira (6). Os dois alvos seriam integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) e estavam em um 'bonde' - grupo de homens armados - no momento em que policiais faziam rondas na área.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM), o caso aconteceu durante uma ação conjunta. "Policiais militares da Rondesp Central e Cipe Chapada apreenderam armas de fogo, carregadores e drogas na Rua 21 de Abril, no bairro Arenoso. Durante intensificação de patrulhamento, os PMs avistaram homens armados que, ao perceber a presença dos policiais, dispararam contra os agentes", disse a corporação, em nota.

Após o confronto, dois suspeitos do grupo foram encontrados com ferimentos de bala no chão. Por conta da situação, os ônibus ficaram sem rodar no Arenoso entre 4h e 7h, quando o serviço foi normalizado.