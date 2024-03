RECÔNCAVO BAIANO

Idoso provoca acidente de trânsito ao dirigir embriagado

O homem afirmou que teria ingerido bebidas alcoólicas, porém recusou-se a fazer o teste do bafômetro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um idoso por embriaguez ao volante na noite do último sábado (16). O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 260 da BR-101, trecho de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.