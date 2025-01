OPORTUNIDADES

IEL Bahia oferece 718 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.874; confira

O número de estagiários no país cresceu 37% em 2024 comparado ao ano anterior

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 08:19

Número de estagiários no país cresceu 37% em 2024 comparado ao ano anterior Crédito: Ascom/Saeb

Ano novo, estágio novo. Para os estudantes que estão em busca de uma vaga de estágio, este é um bom momento para conquistar uma vaga. É que nessa época do ano, as recrutadoras costumam ter um maior volume de vagas para preencher. O IEL Bahia, por exemplo, está com 718 vagas abertas para estágio em todo o estado. Deste total, 320 são para Salvador e Região Metropolitana, 21 para a Região Oeste, 100 para Feira de Santana e Região, 104 para as Regiões Sul e Extremo-Sul, 42 para a Região Norte e 131 para a Região Sudoeste da Bahia. >

Há vagas para estudantes do ensino superior, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, educação física, enfermagem, engenharias (civil, mecânica, química), jornalismo, logística, marketing, nutrição, pedagogia, psicologia e recursos humanos.>

As bolsas variam de R$ 450 e R$ R$ 1.874. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL (www.ielbahia.com.br) e acompanhar a oferta de vagas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o número de estagiários no país cresceu 37% em 2024 comparado ao ano anterior, passando de 642 mil para 877 mil estágios. O Brasil possui cerca de 48 milhões de estudantes e apenas 877 mil são estagiários. >

As perspectivas para 2025 indicam um crescimento contínuo no número de estagiários e espera-se um aumento de 4,5% no total de estagiários, atingindo a marca de 1 milhão de estudantes contratados, o maior volume desde o início da série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE, em 2012.>

Confira as vagas por região:>

Salvador e Região Metropolitana

Total de vagas: 320



320 Áreas de atuação: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Ensino Médio, Gestão da Qualidade, Logística, Marketing, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Tecnologia da Informação e afins.



Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Ensino Médio, Gestão da Qualidade, Logística, Marketing, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Tecnologia da Informação e afins. Cidades: Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador



Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador Valores das bolsas: variam de R$ 500,00 e R$ 1.874,41

>

Região Oeste

Total de vagas: 21



21 Áreas de atuação: Atendimento, Administrativa, Educação, Saúde



Atendimento, Administrativa, Educação, Saúde Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória



Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória Valores das bolsas: variam de R$ 500,00 e R$ 1.499,00

>

Região Central – Feira de Santana

Total de vagas: 100



100 Áreas de atuação: Administrativo, atendimento, contabilidade, comercial, enfermagem, mecânica, logística, apoio de sala, educação, vendas, Suporte técnico de TI, Marketing, Social Media.



Administrativo, atendimento, contabilidade, comercial, enfermagem, mecânica, logística, apoio de sala, educação, vendas, Suporte técnico de TI, Marketing, Social Media. Cidades: Feira de Santana e Itaberaba



Feira de Santana e Itaberaba Valores das bolsas: variam de R$ 500,00 a R$ 1.412,00

>

Regiões Sul e Extremo Sul

Total de vagas: 104



104 Áreas de atuação: Educação (cursos: Pedagogia, Psicologia e Educação Física); Administração e Contabilidade (cursos: Ensino Médio, Administração, Contabilidade, Recursos Humanos, Logística e Humanidades); Saúde (cursos: Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Biomedicina); Áreas Técnicas (Téc. em Logística, Téc. em Eletrotécnica e Téc em Vendas); Marketing; Direito; Educação, Física; TI/ADS.



Educação (cursos: Pedagogia, Psicologia e Educação Física); Administração e Contabilidade (cursos: Ensino Médio, Administração, Contabilidade, Recursos Humanos, Logística e Humanidades); Saúde (cursos: Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Biomedicina); Áreas Técnicas (Téc. em Logística, Téc. em Eletrotécnica e Téc em Vendas); Marketing; Direito; Educação, Física; TI/ADS. Cidades: Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Porto Seguro, Itabuna, Itamaraju, Trancoso e Medeiros Neto.



Eunápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Porto Seguro, Itabuna, Itamaraju, Trancoso e Medeiros Neto. Valores das bolsas: variam de R$ 450,00 a R$ 1.499,00

>

Região Norte

Total de vagas: 42



42 Áreas de atuação: Educação Física, Auxiliar de Classe, Atendimento, Administrativo, Estoque, Publicidade e Propaganda, Faturamento e Vendas.



Educação Física, Auxiliar de Classe, Atendimento, Administrativo, Estoque, Publicidade e Propaganda, Faturamento e Vendas. Cidades: Juazeiro, Jacobina, Irecê e Senhor do Bonfim.



Juazeiro, Jacobina, Irecê e Senhor do Bonfim. Valores das bolsas: variam de R$ 500,00 a R$ 900,00

>