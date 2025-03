OPORTUNIDADE

IEL oferece 750 vagas de estágio com bolsas de até R$ 4,5 mil; confira

Do total de vagas, 249 são para Salvador e Região Metropolitana (RMS)

O IEL Bahia está com 750 vagas abertas para estágio em todo o estado. Deste total, 249 são para Salvador e Região Metropolitana, 141 para Feira de Santana e região, 164 para a região sudoeste da Bahia, 64 para as regiões sul e extremo-sul, 33 para a região oeste e 68 para a região norte. >

Há vagas para estudantes do ensino superior, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharias, logística, pedagogia, psicologia e recursos humanos.>

As bolsas variam de R$ 450 e R$ 4,5 mil. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL (https://www.ielbahia.com.br/portal-de-vagas/) e acompanhar a oferta de vagas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado.>