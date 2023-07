Ifba começa a implantar centros de referência em oito cidades baianas

“Outras ofertas podem vir a ser avaliadas a partir das ações de interação e prospecção junto às comunidades atendidas pelo território de atuação da unidade”, explica a pró-reitora de Desenvolvimento Institucional do IFBA, Elis Lopes, ao relatar que em Jaguaquara “foram firmados dois acordos de cooperação técnica: um com a Prefeitura de Itiruçu e outra com a Prefeitura de Jaguaquara”. Segundo a gestora, os dois acordos “visam pactuar parcerias para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão em âmbito da unidade do IFBA em Jaguaquara. Ainda de acordo com a pró-reitora, está previsto para o próximo mês de agosto o início das atividades dos Centros de Referência de São Desidério e Salinas da Margarida.