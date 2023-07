Ifba inscreve para 200 vagas de licenciaturas em física e matemática à distância

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) inscreve até o dia 11 de agosto para os cursos superiores de licenciatura em física e licenciatura em matemática nas modalidades Educação a Distância (Ead) do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).



São 200 vagas totais, 100 para cada curso. Dessa quantidade, 20% serão destinadas para professores das redes públicas federal, estadual ou municipal. As demais, serão voltadas para o público geral e, dessas vagas, metade serão reservadas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública.