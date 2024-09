OPORTUNIDADE

Ifba oferece curso com bolsa de R$ 1.200 durante 4 meses em Salvador

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) abriu 80 vagas para um curso gratuito que oferece bolsa, aos selecionados, de R$ 1.200 durante quatro meses. A modalidade é presencial e as aulas serão no campus de Salvador.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (15) por meio do formulário eletrônico disponível no site do instituto. As aulas serão às terças e quintas-feiras, das 17h às 20h20, e aos sábados, das 8h40 às 12h20.