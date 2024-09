FÉ

Igrejas de Salvador se preparam para celebrar santos Cosme e Damião

Católicos estão celebrando as homenagens aos santos gêmeos Cosme e Damião. Na paróquia da Liberdade haverá uma celebração com crianças neste domingo (22), às 18h. Na sexta-feira (27), será realizada a festa popular com alvorada, missas, procissões e louvores em diversas igrejas.

As homenagens serão encerradas no dia 27 de setembro (dia da festa popular), iniciando com a alvorada, às 5h, seguida de Celebrações Eucarísticas durante todo o dia: às 5h30, às 7h, às 8h30, às 10h, às 12h, às 15h30 e às 18h (Missa Solene de encerramento). A programação contará, ainda, com um momento de louvor, às 14h, e com uma procissão que sairá da Matriz, às 16h30, e seguirá até o Largo da Lapinha, retornando pela estrada principal da Liberdade.