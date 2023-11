III Congresso da UFOB celebra os dez anos da universidade

III Congresso da UFOB acontece os dias 26 de novembro e 2 de dezembro. Crédito: Divulgação

Em celebração dos dez anos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a terceira edição do Congresso da UFOB promete programação extensa e diversa que irá aproximar a instituição da comunidade. Programado para acontecer entre os dias 26 de novembro a 2 de dezembro, estão incluídas palestras, corrida de rua, solenidade de entrega de títulos e condecorações, apresentação do coral e shows musicais.



A cada edição, o evento será realizado em um campus da UFOB diferente. Desta vez, o evento acontecerá em Barreiras, no Campus Reitor Edgard Santos e na Praça Landulfo Alves. A partir deste ano, o Congresso criado durante a pandemia, em 2021, ganha um novo formato, privilegiando quatro grandes eixos (acadêmico-científico; institucional; cultural: e esportivo) e a itinerância.

CORRIDA DA UFOB

A programação será aberta pela segunda edição da corrida da UFOB, às 6h no dia 26 de novembro. O percurso possui 5km e terá largada no Campus Reitor Edgard Santos, com saída do Centro de Convivência da Universidade e percurso pelo circuito montado no Bairro Parque das Águas. Para os que preferem um percurso menor, haverá também uma caminhada de três quilômetros.

Para participar, é preciso ter mais de 12 anos e preencher o formulário on-line gratuito. No ato da retirada do Kit de Participação levar 4kg de alimentos não-perecíveis que serão doados ao Programa Bahia Sem Fome.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

O IX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT) da UFOB vai apresentar os resultados das pesquisas dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-EM e PROIC) e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), referentes ao ciclo 2022/2023, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro.

O evento será aberto na quinta (30), às 15h30, e logo na sequência, às 16h, haverá a conferência do professor Leonardo Maciel Moreira (UFRJ), no Centro de Convivência.

Na sexta, dia 1, os trabalhos serão expostos em formato de pôster no saguão da Biblioteca Central.

MENÇÃO HONROSA

No dia 30 de novembro, às 18h, instituições públicas e privadas, personalidades e associações que contribuíram nesta primeira década de implantação da UFOB vão ser condecoradas pela Reitoria da UFOB. A solenidade será realizada no Centro de Convivência.

MÚSICA NA PRAÇA

Como parte das celebrações pelos 10 anos, a UFOB promoverá uma série de ações culturais na Praça Landufo Alves, no Centro de Barreiras.

A programação terá shows de Baião de 2 e Bela Cruz, no dia 30 de novembro, e apresentação do Coral da UFOB, Bosco Fernandes e da cantora Márcia Castro, no dia 1 de dezembro, a partir das 21h.

Os shows são gratuitos e contam com apoio do Governo da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur).

ENCONTRO ESTUDANTIL

Estudantes dos cinco campi UFOB estarão reunidos nos dias 1 e 2 de dezembro, no Campus Reitor Edgard Santos, para debater as ações afirmativas, fortalecer a diversidade e discutir mais formas de participação e inclusão.