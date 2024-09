SALVADOR

Imóvel de fábrica de salgados pega fogo e assusta moradores no Garcia

Incêndio danificou teto do local, mas ninguém ficou ferido

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 08:34

Imóvel de fábrica de salgados pega fogo no Garcia Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

Um imóvel onde funciona uma fábrica de salgados na Avenida Cerqueira Lima, mais conhecida como Beco dos Artistas, no bairro do Garcia, registrou um incêndio na manhã desta terça-feira (3). O fogo se iniciou por volta das 5h da manhã, de acordo com vizinhos da casa, que foram ouvidos pela reportagem. Dois deles, inclusive, ajudaram a apagar as chamas e conversaram com a reportagem.

"Foi por volta das 5h mesmo quando a gente percebeu que a casa estava pegando fogo. Correu eu e um outro vizinho para poder apagar. Ninguém se feriu porque todo mundo agiu rápido, mas o forro foi danificado e o teto da casa desceu. Felizmente, não aconteceu nada de pior", falou o vizinho, sem dizer o nome.

O outro vizinho que ajudou a debelar as chamas também conversou com a reportagem sem se identificar. De acordo com ele, houve um superaquecimento de uma das máquinas usadas na fábrica de salgado e, logo depois, as chamas começaram a aparecer no imóvel.

"Foi a máquina de óleo que eles ligaram e acabou esquentando demais. Acho que alguém de lá ligou e, pelo horário, acabou cochilando. Porém, não teve muito prejuízo na casa, eles só estão limpando lá dentro mesmo, tirando o que queimou. A estrutura mesmo do imóvel foi preservada", falou ele.