SALVADOR

Ponto de acarajé pega fogo e deixa uma pessoa ferida no bairro de Coutos

Um ponto comercial, onde ocorre a venda de acarajé, foi incendiado na manhã desta quarta-feira (28), no bairro de Coutos, no subúrbio de Salvador. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com os bombeiros, a causa do incêndio ainda é desconhecida. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada para realizar a vistoria da edificação. O CORREIO entrou em contato com a pasta para informar o estado do imóvel, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para atualizações.