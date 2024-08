CRIME

Suspeito de tráfico preso com tornozeleira eletrônica tem prisão convertida em preventiva

Um homem suspeito de integrar o Bonde do Maluco (BDM), com atuação no bairro do Uruguai, na capital baiana, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta quarta-feira (28), após audiência de custódia.